Bonte: "Jeugdparket moet radicalisering bij jongeren eindelijk ernstig nemen"

12/10/16 - 12u39 Bron: Belga

Minder tieners zouden naar Syrië trekken en dus moeten de veiligheidsdiensten vanuit een andere optiek werken, vindt Bonte. © ap.

Islamitische staat Hans Bonte, Kamerlid voor sp.a en burgemeester van Vilvoorde, roept het jeugdparket opnieuw op om de radicaliseringsproblematiek bij jongeren ernstig te nemen en meer beschermingsmaatregelen te nemen. Dat doet hij na het nieuws dat het aantal minderjarigen dat terreurgroep IS warm probeert te maken om aanslagen te plegen, alarmerend snel stijgt.

"De jongeren worden niet meer aangesproken om in Syrië te strijden, maar wel om in ons land aanslagen te plegen", zegt parketwoordvoerder Eric Van der Sypt woensdag in de Corelio-kranten. Het nieuws verontrust Bonte.



Het jeugdparket moet de radicalisering bij jongeren eindelijk ernstig nemen, reageert de Vilvoordse burgemeester. Hij vindt het niet kunnen dat dossiers uit Vilvoorde over geradicaliseerde minderjarigen al meer dan zes maanden vastzitten bij de diensten van de jeugdbescherming, terwijl de feiten waarbij de minderjarigen betrokken zijn zich intussen blijven opstapelen.



"Lokale dossiers liggen stil omdat de betrokken medewerkers van de jeugdbescherming zelf niet weten hoe ze ermee aan de slag moeten", zegt Bonte. "Er moet dan ook dringend werk gemaakt worden van een beter functionerend beleid op Vlaams en nationaal niveau om deze jongeren te beschermen. Daarnaast moet er bijkomend geïnvesteerd worden in de diensten die deze jongeren kunnen begeleiden."



Nauwelijks 'foreign fighters'

Ondanks de "radeloosheid" op bovenlokaal niveau, is Vilvoorde er de voorbije jaren toch in geslaagd heel wat expertise op te bouwen over de begeleiding van minderjarigen, aldus Bonte. "Deze diensten moeten verder uitgebouwd worden."



De federale diensten moeten zich organiseren op basis van de recente ontwikkelingen, zegt Bonte ook. Zo zouden de veiligheidsdiensten nog altijd handelen vanuit de optiek van de 'foreign fighters', terwijl er vanuit Vilvoorde sinds mei 2014 geen nieuwe mensen naar Syrië vertrokken zijn, een tendens die zich ook in de andere steden verderzet.