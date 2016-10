Belgische woningprijzen na twee kwartalen opnieuw omhoog

Door: redactie

12/10/16

De woningprijzen in België zijn in het tweede kwartaal van 2016 gestegen met 1,4 procent tegenover het kwartaal voordien. Daarmee is er een einde gekomen aan een periode van een half jaar waarin de prijzen daalden. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

In de laatste drie maanden van 2015 en de eerste drie van dit jaar waren de Belgische woningprijzen gedaald met respectievelijk 0,5 en 0,8 procent. In het tweede kwartaal volgde dus een prijsstijging van 1,4 procent.



België zat in de periode april-juni op hetzelfde niveau als het gemiddelde van de eurozone. In de hele Europese Unie lagen de woningprijzen in het tweede kwartaal gemiddeld 1,6 procent hoger dan in het eerste kwartaal.



Op jaarbasis zijn de huizenprijzen in België steeds blijven stijgen. In het tweede kwartaal gingen ze 2,4 procent hoger.