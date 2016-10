Gerechtelijk onderzoek naar treinramp Buizingen afgesloten

Door: redactie

Het gerechtelijk onderzoek naar de treinramp in Buizingen, die op 15 februari 2010 het leven kostte aan 19 mensen, is afgesloten en het dossier is overgemaakt aan het parket Halle-Vilvoorde. Dat meldt de krant La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het parket Halle-Vilvoorde. Dat moet nu zijn eindvordering opmaken, waarin het duidelijk maakt wie het wil vervolgen voor de treinramp.

Op 15 februari 2010 botsten de stoptrein Leuven-'s Gravenbrakel en de IC-trein Quévrain-Luik ter hoogte van Buizingen. Behalve de 19 doden vielen er bij de treinramp ook 162 gewonden, onder wie 11 zwaargewonden.



Het Brusselse parket opende een gerechtelijk onderzoek, dat later overgenomen werd door het parket Halle-Vilvoorde. Daaruit bleek dat een van de twee treinbestuurders langs een stoplicht was gereden. Minder duidelijk is echter of dat stoplicht ook naar behoren werkte. In ieder geval werd de bestuurder van de trein die langs het bewuste stoplicht was gereden, in verdenking gesteld. De onderzoeksrechter stelde daarnaast ook spoorbedrijven Infrabel en NMBS in verdenking.



"De onderzoeksrechter heeft het dossier vorige week meegedeeld aan het parket", zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. "Wij moeten nu onze eindvordering opstellen, zodat het dossier op de raadkamer kan komen."