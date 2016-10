Politie pakt fraude met parkeerkaarten voor gehandicapten (eindelijk) strenger aan

Door: redactie

Vanaf 1 januari zal de politie strenger gaan controleren op het gebruik van vervallen parkeerkaarten voor gehandicapten. Momenteel zijn er nog 200.000 van die kaarten in omloop. Bevoegd staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA) wil al die vervallen parkeerbewijzen binnen drie jaar weggewerkt zien. Dat meldt Het Nieuwsblad. Wie betrapt wordt, krijgt 110 euro boete.

Politieagenten hebben vanaf 1 januari de mogelijkheid om met hun smarthpone de nieuwe QR-codes op elke gehandicaptenkaart te scannen. Daardoor wordt het eenvoudiger om de vervallen exemplaren eruit te halen. "Nieuwe kaarten krijgen een QR-code", kondigde de woordvoerder van staatssecretaris Sleurs deze zomer al aan.



"Door die te scannen, kunnen agenten en parkeerwachters meteen zien of het om een geldige kaart gaat. Voorts hebben we een lijst met parkeerkaarten gemaakt van personen die al zijn overleden, maar wiens kaart nooit werd binnengebracht. Dankzij een app gaan de agenten en parkeerwachters die databank kunnen raadplegen. Dat kan door de unieke nummers op de parkeerkaarten in te geven."



Normaal moet de familie van een overleden gebruiker de kaart terugsturen naar de gemeente, maar dat wordt vaak niet gedaan. Waarna familieleden zelf de vervallen parkeerkaart onterecht gebruiken. Vorig jaar werden al 29.000 pv's uitgeschreven tegen dergelijke fraudeurs.