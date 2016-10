1,6 miljoen euro voor meisje dat drie kogels in hoofd kreeg

Door: redactie

12/10/16 - 10u07 Bron: eigen berichtgeving, belga

© rv.

Davy Simons is door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 1,6 miljoen euro aan Didi Swiers. Simons schoot op 23 juli 2012 zijn voormalige vriendin neer toen zij een interimkantoor in Hasselt verliet. Voor de moordpoging werd hij in april 2014 al veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar.

Haar raadsman vroeg vorige maand nog een schadevergoeding van 2,3 miljoen voor Didi en 152.000 euro voor de ouders. De advocaten van Simons vonden één tiende van dit bedrag realistischer.



Simons, intussen 27 jaar, kon niet verkroppen dat zijn vriendin Didi Swiers hun relatie niet meer zag zitten. Op 23 juli 2012 zocht hij Didi op en schoot haar drie kogels door het hoofd. Als bij wonder overleefde de jonge vrouw de schietpartij. Ze hield er wel een blijvende invaliditeit aan over van 25 percent.



"Didi heeft nu nog gezichtsproblemen en ziet alles in een vorm van koker. Ze kan niet alleen een winkel in, of met een auto of fiets rijden. De kogels die zijn afgevuurd hebben beide hersenhelften doorboord. De hersenschade heeft ook repercussies gehad op het intellectueel functioneren van Didi", zo pleitte advocaat Geerdens. Door de schietpartij is ze voor 95 procent arbeidsongeschikt.



Hij vroeg voor Didi een schadevergoeding van bijna 2,3 miljoen euro. Die hoge schadeclaim ligt vooral in het feit dat Didi in het Nederlandse leger aan het examen voor F16-piloot wou deelnemen. Voor de ouders, die instaan voor de verzorging, vroeg hij 152.000 euro. De verdediging van Simons betwistte de vordering en argumenteerde dat ze akkoord zou kunnen gaan met één tiende van wat de burgerlijke partijen vragen.



In april 2014 werd Simons door het hof van assisen in Tongeren veroordeeld tot 25 jaar opsluiting wegens moordpoging. Met die veroordeling kan hij, via een reclasseringsplan, vanaf 26 november 2020 de voorwaardelijke invrijheidsstelling vragen aan de strafuitvoeringsrechtbank.