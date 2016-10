Leger mag voluit spioneren

Door: redactie

12/10/16 - 08u32 Bron: Belga

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA). © belga.

De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV), die onder Defensie valt, krijgt er een pak mogelijkheden bij. Zijn opdracht is in de eerste plaats in het buitenland informatie in te winnen. Dat schrijft De Standaard vandaag.

De legerspionnen kampen nu met het probleem dat ze buiten België weinig mogen doen. Zo mag de ADIV bijvoorbeeld niet zomaar de gsm van een zelfmoordterrorist doorzoeken als militairen op missie in het buitenland die vinden.



Evenknie van Brits MI6

Daar komt verandering in. De Staatsveiligheid en de ADIV hebben via de bevoegde ministers Geens en Vandeput een bijzonder gevarieerd verlanglijstje ingediend dat hun werking moet moderniseren. Dat zal in het parlement worden besproken.



Concreet zal de ADIV in het buitenland gebruik mogen maken van alle bijzondere inlichtingenmethoden. De ADIV vervelt zo van een wat ondergeschoven geheime dienst naar een centrale poot in de Belgische inlichtingenwereld. De ADIV zou kunnen worden beschouwd als de evenknie van het Britse MI6, zij het met een kleiner budget en minder opdrachten. Opvallend is wel dat ondanks al die uitbreidingen het toezicht op de inlichtingendiensten niet fundamenteel verandert.



Eigen interventieteam

In de nieuwe voorstellen van Geens en Vandeput staat ook dat de inlichtingendiensten een eigen interventieteam mogen oprichten. Dat is vooral voor de Staatsveiligheid bedoeld.