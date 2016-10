Brugpensioen op 55 jaar ligt op tafel bij herstructurering Makro

Door: redactie

12/10/16 - 01u26 Bron: Belga

© belga.

De directie van de Makro en de personeelsvertegenwoordigers zijn begonnen aan de onderhandelingen over de sociale aspecten, zo werd gisteren bij vakbondsbronnen vernomen na de tweede vergadering. De directie heeft de mogelijkheid van brugpensioen op 55 jaar op tafel gelegd, maar een akkoord hierover is er nog niet omdat de FOD Werkgelegenheid nog groen licht moet geven.

Met de maatregel zou het mogelijk worden om het quotum van 505 verloren jobs te halen, het cijfer dat op 13 juni werd aangekondigd tijdens een bijzondere ondernemingsraad over de herstructurering.



Betere CAO

Vakbonden en directie onderhandelen momenteel op basis van dat cijfer, dat in het geval van een akkoord tot een betere collectieve arbeidsovereenkomst zal leiden. Door de piste van het Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) te volgen, kunnen gedwongen ontslagen vermeden worden, aldus de vakbondsorganisaties.



De vestiging die het zwaarst getroffen wordt door de herstructurering is die in het Luikse Alleur. Die moet het met een vierde minder personeelsleden gaan doen, 190 eenheden in plaats van 273, wat neerkomt op een verlies van 66 voltijdse jobs.



Mediamarkt

De directie bevestigde wel de interesse van Mediamarkt in het departement hifi/video. De "store in store"-formule, een winkel in een winkel, zou daarbij de voorkeur genieten omdat Makro zo jongere klanten zou kunnen aantrekken naar zijn zes Belgische vestigingen.



De volgende besprekingen zijn gepland voor 20 oktober.