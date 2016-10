Belg is topspaarder

Door: redactie

12/10/16 - 01u08 Bron: Belga

© thinkstock.

De Belg is een verwoed spaarder. Dat wordt nog maar eens bevestigd door een internationale vergelijking van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Opvallend is ook dat Belgen meer dan in andere landen op lange termijn hun financiën plannen.

De Belg is verslingerd aan zijn spaarboekje. In totaal stond daar in augustus meer dan 265 miljard euro op geparkeerd. In een vergelijkende studie door de OESO van dertig landen prijkt ons land dan ook in de top van actieve spaarders: 75 procent van de Belgen gaf aan de voorbije twaalf maanden te hebben gespaard, tegenover een internationaal gemiddelde van 59 procent. Daarmee moet België slechts enkele landen laten voorgaan.



Leningen

Lenen om de eindjes aan elkaar te knopen, gebeurt dan ook zelden. Zes procent van de Belgen gaf aan te moeten lenen om rond te komen: het laagste cijfer in de studie. Het gemiddelde in de internationale vergelijking ligt immers op 20 procent. Toch geeft 24 procent van de Belgen aan dat hun inkomen niet altijd de uitgaven dekt, tegen 34 procent gemiddeld in alle landen.



Geldzaken plannen

Uit de vergelijking blijkt dat slechts weinig mensen op lange termijn hun geldzaken plannen: amper één op de twee. Bijzonder verontrustend, vindt de OESO, aangezien mensen steeds ouder worden. Met 62 procent zit België bij de beteren van de klas.