Belg wint 168 miljoen euro met Euromillions

Brecht Herman

12/10/16 - 06u25 Bron: eigen berichtgeving

© photo news.

1. 24-10-2014

190.000.000 Portugal

2. 10-08-2012

190.000.000 Verenigd Koninkrijk

3. 12-07-2011

185.000.000 Verenigd Koninkrijk

4. 13-11-2012

169.837.010 Frankrijk

5. 11-10-2016

168.000.000 België

De superpot van Euromillions gaat naar een Belg. Dat bevestigt Kiki Vervloessem van de Nationale Loterij. Hij of zij is de enige winnaar in rang 1 en wint een fabelachtige 168.085.323 euro. Dit is meteen de grootste winnaar van Euromillions in België ooit.



Biljet valideren

"De loting gebeurde gisteravond in Parijs. Toen de winstverdeling uit de printer rolde, bleek het winnende biljet in ons land gekocht te zijn", vertelt Vervloessem. "Meer informatie over de winnaar hebben we zelf nog niet. We weten enkel dat de pot in ons land gewonnen is. Als de winnaar zijn biljet in de krantenwinkel valideert, zal die meteen de melding krijgen dat hij of zij een geldbedrag gewonnen heeft, zonder te weten hoeveel. Hij/zij moet dan contact met ons opnemen, zodat we het biljet in ons hoofdkantoor kunnen valideren."



Flink gespekte pot

Nog nooit won een landgenoot zoveel geld met een loterij. Het vorige topbedrag ging in 2007 naar een speler uit de regio Tienen en bedroeg 100 miljoen euro. Ook naar Euromillions-normen is 168 miljoen euro een flink gespekte pot. Op twaalf jaar tijd wonnen slechts vier Europeanen meer dan deze Belg. Een Brit en Portugees zijn de enigen die aan de haal gingen met het maximumbedrag van 190 miljoen.



De winstkans is 1 op 139.838.160. U heeft met andere woorden 0,00000072 procent kans om de grote pot te winnen.



De winnende cijfers zijn: 05 - 12 - 20 - 24 - 37 sterren: 04 - 11.



Uiteraard willen we graag weten hoe de Belgische winnaar zijn megawinst viert. Weet u wie de winnaar is: stuur ons een bericht op 3535@hln.be