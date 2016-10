Door: redactie

11/10/16 - 22u25

© photo news.

De superpot van Euromillions vanavond gaat naar een Belg. Dat bevestigt Kiki Vervloessem van de Nationale Loterij. Hij of zij is de enige winnaar in rang 1 en wint een fabelachtige 168.085.323 euro. Dit is meteen de grootste winnaar van Euromillions in België ooit. Het vorige topbedrag ging in 2007 naar een speler uit de regio Tienen en bedroeg 100 miljoen euro.