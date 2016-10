3 mannen in Brussel aangehouden voor fatale vechtpartij in Amsterdam

Door: redactie

11/10/16 - 22u12 Bron: Belga

Drie mannen uit Roemenië zijn zaterdag in Brussel gearresteerd vanwege betrokkenheid bij de vechtpartij, begin september, op de Wallen in Amsterdam waarbij een 32-jarige man om het leven kwam.

Dat is vandaag in het Nederlandse televisieprogramma Opsporing Verzocht bekendgemaakt. De drie van 20, 22 en 27 jaar zijn zaterdag in Brussel aangehouden.



Eerst werd gedacht dat het slachtoffer met zijn vrienden een ruzie tussen twee groepen op de Oudezijds Achterburgwal wilde sussen. Daarop zouden drie mannen met een volgens de politie Oost-Europees uiterlijk, vermoedelijk Roemenen, zich tegen hen hebben gekeerd. Uit beelden bleek later dat de Voorthuizenaar een andere rol had gespeeld en dat zijn vriendengroep actief deel nam aan de vechtpartij.



In Opsporing Verzocht werd al eerder aandacht besteed aan de zaak en waren ook bewegende beelden van de vechtpartij te zien.