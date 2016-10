Vandeput trekt Noorse lessen over vervanging F-16's

Door: redactie

Minister van Defensie Steven Vandeput heeft vandaag in Oslo zijn Noorse ambtsgenoot Ine Eriksen Soreide gesproken over de vervanging van de Noorse F-16-vloot. Oslo koos voor de F-35 van de Amerikaanse producent Lockheed Martin. Dat toestel is een van de vijf gevechtsvliegtuigen die in de running zijn om de Belgische F-16-vloot te vervangen.

"Zij maakten dezelfde procedure door als wij nu", zei Vandeput na het bilaterale gesprek. Zo onderzochten de Noren eerst of de F-16-toestellen daadwerkelijk moesten worden vervangen, wat de vereisten zijn voor het nieuwe toestel en welke vervanger het dan uiteindelijk zou worden. "Zij kozen voor de F-35, maar verder wil dat voor België niets zeggen", beklemtoonde Vandeput.



Voor de aankoop van hun F-35's rekent Noorwegen op een investering van (omgerekend op basis van de huidige wisselkoersen) zowat 7 miljard euro. "We ervaren nu dat de eenheidsprijs (de prijs per toestel, nvdr.) daalt", zei de Noorse minister van Defensie Ine Eriksen Soreide na het gesprek. "De productie verloopt ook efficiënter." Wel voelt Oslo de wisselkoers tussen de Noorse kroon en de Amerikaanse dollar, aldus Soreide.



Noorse bedrijven pikken bovendien een graantje mee van het F-35-project. Zo ontwikkelt een Noors bedrijf de "Joint Strike Missile". Die raket zullen andere F-35-landen later ook kunnen aankopen. "Om in te stappen in het F-35-programma, zoals Noorwegen en Nederland hebben gedaan, zijn we te laat", aldus Vandeput. "Bij andere programma's is dat wel nog mogelijk. Hoe dan ook zullen we veel breder moeten kijken dan enkel de defensie-industrie. De economische return kan veel breder gaan, zoals investeringen in research en het aanbrengen van nieuwe technologieën."



België besliste om 34 multirole-gevechtsvliegtuigen aan te kopen als vervanging van de huidige 54 F-16's. Die beslissing is bevestigd in de "strategische visie" op Defensie die in juni is goedgekeurd. Voor die aankoop is 3,4 miljard euro opzijgezet.