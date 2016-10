Door: redactie

Het is de maatregel bij uitstek die de begrotingsonderhandelingen in de knoop legt: de meerwaardebelasting. CD&V legde de maatregel op tafel en eist de garantie dat de taks er komt voor het einde van het jaar, maar de andere partijen aan de onderhandelingstafel willen daar niet van weten. Maar waar gaat het nu precies over?