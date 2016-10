Ongeval met vrachtwagens blokkeert E17 in Kortrijk

Hans Verbeke

11/10/16 - 16u47 Bron: eigen berichtgeving

video Op de E17 in Kortrijk, in de richting van Gent, is deze namiddag rond drie uur een trucker levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. Dat gebeurde toen de man inreed op een voorligger die meer dan waarschijnlijk net was weggereden van het parkeerterrein in Marke en daardoor een lagere snelheid voerde.