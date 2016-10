"Peeters speelt linkse rol die hem niet ligt"

Door: redactie

11/10/16 - 16u16 Bron: vtmnieuws.be

Volgens Vincent Van Quickenborne moet vice-premier Kris Peeters (CD&V) "een linkse rol spelen die hem niet ligt" in deze regering. Dat zei de Open Vld-er in De Meulemeester in Debat, waar hij in debat ging met Johan Vande Lanotte (sp.a). "Peeters moeten weten wat het DNA is van deze regering en dat is centrumrechts", maakt Van Quickenborne duidelijk. Van Quickenborne vindt het "verbazend" dat Peeters nu "de linkse stem moet laten horen" en vraagt zich luidop af of Peeters "daar zelf wel in gelooft." Peeters stapte vannacht op tijdens het begrotingsoverleg en deed zo de onderhandelingen afspringen.