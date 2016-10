Surinaamse drugsbende opgerold in Mol en omgeving

Door: redactie

In de omgeving van Mol in de Antwerpse Kempen heeft de politie zaterdag een bende opgerold die ervan verdacht wordt grote hoeveelheden cocaïne te hebben verhandeld. Dat meldt de Turnhoutse afdeling van het parket van Antwerpen vandaag. In totaal werden tien personen gearresteerd, van wie er vervolgens negen ook effectief werden aangehouden door de onderzoeksrechter. De meeste verdachten hebben de Surinaamse nationaliteit.

Het onderzoek naar de bende werd gevoerd door de lokale politiezone Balen-Dessel-Mol in samenwerking met de federale gerechtelijke politie en was al langer aan de gang. Aanvankelijk waren er twee hoofdverdachten in beeld, maar al snel bleken er meer vertakkingen te zijn. Vrijdag werd op de luchthaven van Cayenne in Frans Guyana overgegaan tot de arrestatie van twee personen die er met het vliegtuig naar Frankrijk en vervolgens ons land wilden vertrekken. Het ging om zogenaamde bolletjesslikkers: ze hadden een grote hoeveelheid cocaïne in hun lichaam.



Zaterdag ondernam de politie een grote actie in ons land. Er vonden huiszoekingen plaats in onder meer Mol en Balen, met versterking van de douane en de dienst hondensteun en het interventiekorps van de federale politie. In totaal namen er zowat honderd politiemensen aan deel. Zij vonden aanzienlijke hoeveelheden drugs en cash geld, die dan ook in beslag genomen werden.



De negen aanhoudingen zijn intussen ook al bevestigd door de raadkamer.