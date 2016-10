Autobestuurder in levensgevaar na klap tegen boom in Nevele

Door: redactie

11/10/16 - 15u50 Bron: Belga

© Sarah Vandoorne.

In het Oost-Vlaamse Nevele is een autobestuurder levensgevaarlijk gewond geraakt nadat zijn wagen tegen een boom belandde. Dat melden de hulpdiensten, die de man uit het voertuig moesten bevrijden.

Het ongeval gebeurde rond 11.30 uur in de Landegemstraat in Vosselare, deelgemeente van Nevele. De auto week door nog onbekende oorzaak van de baan af en belandde tegen een boom. De 53-jarige bestuurder uit Gent werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.



De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Het is niet duidelijk of er andere voertuigen bij betrokken waren.