Matroesjka's in het echt: oprichter massagesalon dwong meisjes in prostitutie

Door: redactie

11/10/16 - 15u19 Bron: Belga

(illustratiefoto) © thinkstock.

De strafrechter in Dendermonde heeft een twintigtal beklaagden schuldig bevonden aan mensenhandel en het aanzetten tot prostitutie. De oprichter van een massagesalon werd veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel.

Alle betrokkenen waren op één op of andere manier betrokken bij de uitbating van een Thais massagesalon in Wetteren, tussen oktober 2006 en september 2008. De bende haalde Thaise meisjes naar hier met de belofte op een job in een massagesalon en een beter leven. In werkelijkheid kwamen ze in de prostitutie terecht. Ze hadden gedwongen seks, werkten ellenlange dagen, mochten nooit naar buiten en werden 's nachts opgesloten. Al het geld dat ze verdienden, moesten ze afgeven, zogezegd om hun reiskosten terug te betalen.



De oprichter van het massagesalon, Tom S., hing oorspronkelijk zes jaar cel boven het hoofd. Maar omdat volgens de rechter de redelijke termijn in de zaak overschreden was, oordeelde die dat drie jaar cel met uitstel volstond. De meeste andere betrokkenen kwamen er vanaf met een eenvoudige schuldigverklaring en dus geen straf.



De drie personen die in Thailand zelf meisjes rekruteerden en niet opdaagden voor het proces, werden het strengst gestraft. Zij moeten twee jaar in de cel en 60.500 euro boete betalen.