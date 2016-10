Doodgeschoten op 40ste verjaardag: moeder en zoon (17) in verdenking gesteld

Door: redactie

11/10/16 - 16u00 Bron: La Province - DH

Een politiepatrouille vond het slachtoffer op klaarlichte dag op de weg tussen Quaregnon en Frameries, Henegouwen. © RTL.

henegouwen In het Henegouwse Quaregnon is afgelopen zondag het levenloze lichaam van Michaël Becker gevonden. De man die die dag net 40 jaar werd, kwam om het leven door meerdere kogelschoten. Zijn partner en de 17-jarige zoon van de man worden in verdenking gesteld.

Een politiepatrouille vond zondag op klaarlichte dag het levenloze lichaam van Michaël Becker in een greppel langs de Chaussée de l'Espérance, een verbindingsweg tussen Quaregnon en Frameries, op slechts enkele tientallen meter van de woning van enkele van Beckers familieleden. Het lichaam van de man, die zondag ook zijn 40ste verjaardag vierde, vertoonde enkele schotwonden.



Er bestaat nog veel onduidelijkheid over wie Becker precies doodgeschoten heeft en waarom. Gisteren, maandag, werden alvast de vrouw van de man - ook 40 jaar - en de 17-jarige zoon van het slachtoffer opgepakt. Dat laten enkele Franstalige media weten.



Familie bekend voor moord en homejacking

Het slachtoffer, ook wel 'Mickey' genoemd, stamt uit een gezin van vier en heeft nog drie broers: Steve, Laurent en Johnny. Michael zelf was niet gekend bij het gerecht, maar de familie geniet wel een slechte reputatie in de regio. Zo werd broer Steve Becker deze zomer nog tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op Ali Akbar Chokr. Hij doodde de Libannees op 12 juli 2014 met twee geweerschoten, nota bene in dezelfde straat waar het lijk van Michael zondagmiddag gevonden werd.



Ook een neef van de familie, Simon Becker, kwam al in aanraking met het gerecht. Hij werd op 8 juni van dit jaar tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld na een brutale homejacking in Jumet (Charleroi). Hij hield toen een 10-jarige meisje onder schot.