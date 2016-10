Door: redactie

Volgens CD&V-voorzitter Wouter Beke is er geen sprake van een regeringscrisis. "We moeten de situatie niet zo dramatiseren want het voorstel van onze partij is een zeer redelijk voorstel", zegt hij aan VTM NIEUWS. Het is voorlopig nog onduidelijk wanneer de topministers opnieuw rond de tafel gaan zitten.