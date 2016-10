Belgische Front National moet naam wijzigen

Door: redactie

11/10/16 - 14u17 Bron: Belga

Links het logo van het Belgische FN, rechts het logo van de Franstalige partij. © RV.

Het Belgische Front National moet zijn vennootschapsnaam wijzigen. Dat heeft het hof van beroep in Luik vandaag bepaald. De beslissing komt er na een klacht van de gelijknamige Franse, en eveneens extreemrechtse, partij.

De Franse partij Front National was naar het Belgische gerecht gestapt om aan te klagen dat de vzw 'Front National Belge' gebruikmaakt van een benaming, een logo en afkortingen die sterk gelijken op die van de partij van Marine Le Pen. De Fransen vreesden dat dit tot verwarring zou leiden.



Het hof van beroep in Luik stelt het Franse Front National nu in het gelijk. De Belgische vzw moet binnen de drie maanden van vennootschapsnaam veranderen. Er is ook een dwangsom van 2.500 euro per inbreuk vastgelegd, met een maximum van 250.000 euro.



2.500 euro per dag

Net als in eerste aanleg dwingt de rechter Front National Belge ook tot het laten schrappen van vier merken die verwarring met de Franse partij kunnen veroorzaken. Die schrapping moet binnen de maand gebeuren, anders moet een dwangsom van 2.500 euro per dag worden betaald (geplafonneerd tot 250.000 euro). Ook mag het Belgisch FN niet langer gebruikmaken van logo's waarvan het Franse FN eigenaar is.



De impact van de beslissing op het politieke landschap in Franstalig België is wellicht beperkt. Het Belgische Front National beschikt niet over een grote aanhang.