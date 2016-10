Door: redactie

Premier Charles Michel (MR) stelt zijn beleidsverklaring uit. De onderhandelingen over de begroting en bijkomende structurele hervormingen gaan in tussentijd wel voort, maar het is de eerste minister die de agenda daarvan zal bepalen, klonk het afgelopen nacht bij de premier. Het is voorlopig nog onduidelijk wanneer hij zijn beleidsverklaring wél gaat afleggen. De premier consulteert nu met de partijen om een uitweg te vinden voor de geblokkeerde begrotingsgesprekken.