1 op 3 dak-en thuislozen minderjarig

11/10/16 - 13u33 Bron: vtmnieuws.be

Naar schatting een op de drie dak- en thuislozen is minderjarig. Elk jaar maken ongeveer 800 kinderen in Vlaanderen het mee dat ze samen met hun ouders uit hun huis worden gezet. In de grote meerderheid van de gevallen omdat de huurachterstallen te hoog zijn opgelopen. Leven in zo'n situatie heeft een grote impact op hun sociaal leven, schoolleven, hun (geestelijke) gezondheid en verdere ontwikkeling. "Kinderen die dak- of thuisloos zijn, voelen zich vluchteling in eigen land", zegt Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen.