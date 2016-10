CD&V'ers voor begrotingsbesprekingen: "Stand houden"

Door: redactie

Politiek Het politiek bestuur van CD&V zit vanmiddag samen over de vastgelopen begrotingsbesprekingen. Bij aankomst spraken verschillende mandatarissen duidelijk hun steun uit voor de forse koers van de partij. "Stand houden", klonk het meermaals.

'Onze partij probeert een rechtvaardigheidsgevoel terug te geven aan de mensen' Veli Yüksel "Eén ding is duidelijk: als men de belastingen wil verlagen voor de vennootschappen, dan moet men dat ook kunnen financieren. Anders zitten we met dezelfde problemen als met de taxshift, die ook ondergefinancierd was", zo klonk het bij Eric Van Rompuy, voorzitter van de Kamercommissie Financiën.



Van Rompuy waarschuwt dat een verlaging van de vennootschapsbelasting naar 20 procent "op kruissnelheid 4 miljard euro kost". "Dat moet dus gecompenseerd worden. En één van die compensaties is voor ons meer fiscale rechtvaardigheid."



Ook Kamerleden Roel Deseyn en Veli Yüksel schaarden zich onverkort achter de partijkoers, net als Vlaams volksvertegenwoordiger Michel Doomst. In hun ogen staat CD&V helemaal niet alleen. "Onze partij probeert een rechtvaardigheidsgevoel terug te geven aan de mensen. En dat is voor duizenden en duizenden landgenoten heel belangrijk, dat moeten de andere partijen goed beseffen", aldus Yüksel. Lees ook CD&V-voorzitter Wouter Beke: "Er is geen crisis, de begroting ligt klaar"

Knokken voor rechtvaardigheid CD&V'er Servais Verherstraeten. © photo news. Even voordien had Kamerfractieleider Servais Verherstraeten voor de VRT-micro's al benadrukt dat CD&V zich helemaal niet alleen voelt. "Ik denk dat er een gevoel in de samenleving leeft dat we moeten knokken voor rechtvaardigheid. De bevolking is bereid inspanningen te doen, als dat ook allemaal fair verdeeld is."



"Laat ons daar dus een goed evenwicht in vinden", aldus nog Verherstraeten. "Een belastingverlaging voor de vennootschappen is nobel, maar daarnaast een meerwaardebelasting is ook rechtvaardig en nobel. Laat ons de twee samen doen."