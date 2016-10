DNA van inbraak komt in een databank

Door: redactie

Er komt een nationale databank voor sporen en DNA die gevonden zijn na inbraken. Nu heeft alleen Antwerpen zo'n databank. Voortaan kan de politie uit het hele land die raadplegen. In het draaiboek is gedetailleerd vastgelegd hoe ze vanaf 1 november alle woninginbraken gaat aanpakken. De strijd tegen woninginbraken, en vooral de rondtrekkende daderbendes, blijft duidelijk een prioriteit. Bij een inbraak laten dieven vaak sporen achter, nuttige sporen zoals vingerafdrukken en DNA. Vanaf 1 november zullen die sporen in een nieuwe nationale sporendatabank worden gestoken. Dat is één van de nieuwigheden die de parketten van Antwerpen en Luimburg hebben opgesteld met de politie. Maar de politie blijft ook inzetten op preventie. Op 28 oktober organiseert ze opnieuw '1 dag niet', de nationale actiedag tegen inbraken.