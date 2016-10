School ontruimd in Sint-Jans-Molenbeek: geen explosieven gevonden

Door: redactie

11/10/16 - 11u39 Bron: Belga

© Baert.

In en rond de gemeentelijke basisschool nummer 9 Augusta Marcoux in Sint-Jans-Molenbeek zijn dinsdagvoormiddag geen explosieven aangetroffen. Het bomalarm is dan ook opgeheven en de leerlingen van de school kunnen naar het gebouw terugkeren. Dat meldt de lokale politie Brussel West.