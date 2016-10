Personeel gemeenschapsinstellingen legt het werk neer

Door: redactie

In de gemeenschapsinstellingen van Beernem, Everberg en Mol heeft deze voormiddag de meerderheid van het personeel twee uur lang het werk neergelegd. Met de actie klagen de vakbonden aan dat jongeren die in de psychiatrie thuishoren, toch in instellingen geplaatst worden.

In Beernem legde een vijftigtal personeelsleden het werk neer, in Mol staan tachtig mensen aan de poort en ook in Everberg sloot een meerderheid van het personeel zich aan bij de werkonderbreking. "Een groot aantal mensen doet dat uit solidariteit, de problematiek treft niet alleen hen zelf, maar vooral de jongeren. Want jongeren die in de psychiatrie thuishoren en toch in een instelling geplaatst worden, zitten er niet alleen niet op hun plaats, ze nemen ook de plaats in van jongeren die de instelling wel nodig hebben", zegt Jan Van Wesemael (ACOD).



De werkonderbreking komt er na een aantal incidenten. De vakbonden verwachten vandaag een uitnodiging voor overleg met het kabinet van de minister. Ze kozen voor een werkonderbreking van twee uur, tussen 9.30 en 11.30 uur, om het dagritme van de jongeren niet teveel overhoop te halen.



Het Agentschap Jongerenwelzijn liet weten begrip te hebben voor de frustraties op de werkvloer. "Het is niet altijd evident voor het personeel om om te gaan met jongeren met een heel complexe problematiek", zegt leidend ambtenaar Stefaan Van Mulders. "We erkennen de signalen en proberen er zoveel als mogelijk ook iets aan te doen."



Van Mulders benadrukt dat er regelmatig overleg is. "Dat klopt min of meer, maar we zouden niet buiten staan moest dat voldoende zijn", reageert vakbondsman Van Wesemael daarop.



De leidend ambtenaar wijst er voorts op dat de Vlaamse regering extra budgetten voorzag voor 2017, waardoor jongeren met een complexe problematiek sneller en beter geholpen kunnen worden. Daarmee kunnen die jongeren ook makkelijker uit de gemeenschapsinstellingen doorstromen naar andere voorzieningen.