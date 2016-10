Vijf jaar cel voor ouders die dochter mee de dood in wilden

Door: redactie

11/10/16 - 11u53 Bron: Belga

Cindy M. en Andy D.B. © Facebook.

Een ex-koppel dat in 2014 zelfmoord probeerde te plegen en ook hun dochter dood wilde, is deze voormiddag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, deels voorwaardelijk. De vader van het meisje kreeg ook nog zes maanden cel met uitstel voor drugsfeiten.

De vader knuffelt zijn dochter (rechts) en stiefdochter (links). © Samyn.

In de nacht van 8 op 9 april 2014 werd een gezinsdrama in Roeselare nipt vermeden. Andy D.B. (38) en Cindy M. (38) beslisten uit het leven te stappen en hun toen 11-jarige dochter mee de dood in te nemen. De ouders mengden die avond slaappillen in de chocomelk van het meisje. De rest van de medicatie draaiden ze in het eten van de hond. Om zeker te zijn dat het dier de ochtend niet zou halen, trokken de ouders de viervoeter ook nog een plastic zak over de kop. Ook zijzelf namen pillen in. M. sneed haar polsen over, terwijl D.B. ook nog een fles alcohol achteroversloeg.



De vader gooide vervolgens een brandende sigaret op een stapel papier, waardoor de woning vol rook hing. Hun dochter werd echter tijdig wakker en kon uiteindelijk de hulpdiensten verwittigden.



Nog een kans

De ouders werden gedagvaard voor poging moord op hun dochter. De vader werd ook vervolgd voor opzettelijke brandstichting. Voor beiden vorderde de openbare aanklager vijf jaar effectief. "Ik geef jullie nog een kans. Een kans die jullie je dochter niet hebben willen geven", klonk het. De strafrechter volgde die redering en hield rekening met de "uitzichtloze situatie". Beide beklaagden werden veroordeeld tot vijf jaar cel. De vader krijgt 18 maanden effectief, de moeder een jaar.



Andy D.B stond daarnaast ook terecht voor druggebruik en kreeg daarvoor nog zes maanden voorwaardelijk.



Beide ouders hebben zich intussen herpakt en hebben een nieuw gezin gesticht. Ze moeten zich wel nog aan voorwaarden houden, waaronder psychologische begeleiding. "Hopelijk hebben jullie ingezien dat je bij problemen hulp moet zoeken in plaats van dergelijke feiten te plegen", sloot de rechter af.



Smeekbede

Opvallend was nog hoe het dochtertje, nu 13, de rechter eerder al smeekte haar ouders niet terug naar de cel te sturen. Het meisje woont momenteel opnieuw bij haar mama en ziet ook haar papa nog regelmatig. De openbaar aanklager kon zich toen echter niet vinden in een voorwaardelijke celstraf.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.