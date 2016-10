Poolse bestuurder en vriendin vluchtmisdrijf Passendale blijven in cel

Door: redactie

ongeval passendale De Poolse bestuurder en zijn vriendin, die op 4 september een jonge fietser van de weg maaiden in het West-Vlaamse Passendale, blijven in de cel. Dat heeft de Ieperse raadkamer deze morgen beslist. De twee verdachten vluchtten na het ongeval naar Polen en werden vorig weekend aan ons land uitgeleverd.

De 39-jarige Pool, die op 4 september met een Iveco Daily-bestelwagen een 21-jarige fietser van de weg reed in Passendale (deelgemeente van Zonnebeke) en daarna vluchtmisdrijf pleegde, blijft in de cel. Ook zijn 29-jarige vriendin die als passagier naast hem zat, blijft aangehouden. De twee vluchtten na het ongeval samen naar hun thuisland Polen. Op 15 september werden ze daar aangetroffen en gearresteerd. Enkele dagen terug werden ze aan ons land uitgeleverd en aangehouden door de onderzoeksrechter.



"De aanhouding van de bestuurder is bevestigd in het kader van het lopend onderzoek en wegens vluchtgevaar", zegt meester Christian Vandenbogaerde. "De Poolse bestuurder begrijpt de ernst van de zaak. Eén van zijn eerste vragen aan ons was hoe het met het slachtoffer gaat. Hij werkte hier voor een bouwfirma. Mijn cliënt is 39 en beschikte tot nu over een blanco strafblad, zowel in Polen als in België."



Celstraf tot vier jaar

De man is aangehouden voor een verkeersongeval met onopzettelijke slagen en verwondingen, vluchtmisdrijf met gekwetsten en schuldig verzuim. Daarvoor riskeert hij tot vier jaar celstraf.



Ook zijn vriendin blijft in de cel. "Ze vindt het verschrikkelijk wat er is gebeurd", zegt haar advocaat Thierry Goffart. "Ze is door de klap met haar hoofd tegen het dashboard geknald, was even buiten bewustzijn en verkeerde in shock. Ze dacht niet helder na." Ook zij heeft geen strafblad. Haar wordt schuldig verzuim ten laste gelegd. Ze gaan wellicht niet in beroep tegen hun verdere aanhouding.



De twintiger liep een hersentrauma op en verkeerde lange tijd in kritieke toestand.