Somers klaagt over sluipverkeer door kilometerheffing

Mechels burgemeester Bart Somers vraagt aan Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts een versnelde evaluatie van het systeem van kilometerheffing. Dat zegt Somers vandaag op Radio 2 Antwerpen. Volgens de burgemeester veroorzaakt het systeem op verschillende plaatsen mogelijk sluipverkeer.

Op de gewestweg N16, die de E19 en de A12 verbindt, staan er de laatste maanden ellenlange files, die mogelijk het gevolg zijn van sluipverkeer - vrachtwagens die de tolpoorten willen vermijden door binnendoor van de ene naar de andere snelweg te rijden, zegt Bart Somers.



Hij gaat daarom bij Ben Weyts vragen voor een versnelde evaluatie van het systeem van kilometerheffing, in zijn eigen arrondissement maar ook elders in Vlaanderen, "want ik vermoed dat er ook op andere plaatsen ontwijkingsgedrag is". Tolpoorten op die N16 zouden een oplossing kunnen zijn, zegt hij.