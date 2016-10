cdH: "Van uitstel profiteren om geplande besparingen terug te draaien"

Door: redactie

11/10/16 - 09u23 Bron: Belga

cdH-voorzitter Benoît Lutgen. © photo news.

Oppositiepartij cdH vraagt aan premier Charles Michel om van het uitstel van de beleidsverklaring "gebruik te maken om terug te komen op de geplande besparingsmaatregelen die de levenskwaliteit van de burgers zullen schaden". Volgens de partij mogen "patiënten en gezinnen niet het slachtoffer worden van budgettaire wreedheid".

Premier Michel besliste om zijn beleidsverklaring uit te stellen nadat de begrotingsgesprekken afgelopen nacht blokkeerden. Het cdH betreurt de situatie. De partij ziet in het uitstel een bewijs van het gebrek aan coherentie in de regering. Volgens het cdH "bestuurt de regering MR/N-VA slecht, zo slecht dat er zelfs geen politieke dekking is voor het staatsbezoek aan Japan".