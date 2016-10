Meer dan twee uur file op E17 door defecte vrachtwagen in Beervelde

Door: redactie

11/10/16 - 09u14 Bron: Belga

© photo news.

Op de E17 van Antwerpen naar Gent is het vanochtend bijna twee uur aanschuiven door een defecte vrachtwagen ter hoogte van Beervelde. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Doordat het wiel van de vrachtwagen was afgebroken, waren er ter plaatse twee rijstroken versperd en stond er een kanjer van een file. Het was bijna twee uur aanschuiven vanaf Lokeren. Intussen is de defecte vrachtwagen getakeld. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt wel nog steeds aan de E17 te vermijden, want er staat nog altijd een file van meer dan twee uur. De vrachtwagen verloor dinsdagochtend een wiel ter hoogte van Beervelde. Daardoor waren er twee rijstroken versperd en staat er nog steeds een kanjer van een file.



Het Vlaams Verkeerscentrum raadt automobilisten dan ook aan de E17 te mijden. Wie van Antwerpen naar Gent wil, kan beter rijden via de expresweg E34 of over Brussel, via de A12.