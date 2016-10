Vier casino's dreigen vergunning te verliezen

Door: redactie

Vier van de negen casino's in ons land dreigen hun deuren te moeten sluiten. Dat bevestigt de Kansspelcommissie, aldus De Tijd vandaag. De reden is een conflict tussen de looptijd van de vergunning van de commissie en de looptijd van de concessie van de lokale besturen.

Op 1 januari lopen de vergunningen van de casino-uitbaters in Oostende, Middelkerke, Blankenberge en Chaudfontaine af. De Kansspelcommissie kan hun geen nieuwe vergunning geven, omdat ze die wettelijk gezien enkel voor een periode van 15 jaar mag afleveren. Het probleem is dat de 'concessies' tussen de uitbaters en de lokale besturen de komende jaren al aflopen.



Geeft de commissie de huidige uitbaters toch een nieuwe vergunning, dan verstoort dat de vrije markt. Een lokaal bestuur kan een casino-uitbater maar moeilijk een nieuwe concessie weigeren als die een vergunning kan voorleggen die nog jaren geldig is. Het wettelijk probleem komt nu pas aan de oppervlakte door het getouwtrek rond het casino van Middelkerke.



Etienne Marique, de voorzitter van de Kansspelcommissie, benadrukt dat zijn commissie de lokale besturen al vorig jaar heeft gewaarschuwd voor de aankomende impasse.