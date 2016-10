Swissport Cleaning verliest contract met Brussels Airlines: "Werknemers behouden job"

Door: redactie

11/10/16 - 04u10 Bron: Belga

© belga.

Swissport Cleaning, één van de bedrijven die op Brussels Airport instaan voor het schoonmaken van vliegtuigen, heeft zijn contract met Brussels Airlines verloren, zo is gisteren bekendgemaakt op een ondernemingsraad. Swissport Cleaning schrapt hierdoor 110 van de 240 jobs. Al die medewerkers kunnen evenwel de overstap maken naar Mobility Masters, dat het contract met Brussels Airlines won, zo meldt de CEO van Mobility Masters. Brussels Airlines blijft, wat ground handling en bagageafhandeling betreft, met Swissport onverminderd samenwerken.

"Op dit ogenblik zijn er zowat 110 Swissport-medewerkers werkzaam op het schoonmaakgedeelte van het contract met Brussels Airlines. Deze mensen kunnen allemaal de overstap maken naar Mobility Masters. Een CAO van het paritair comité van de Schoonmaak (P.C. 121) voorziet namelijk in geval van de hergunning van een contract dat de personeelsleden door de nieuwe toeleverancier worden overgenomen, aan dezelfde loonvoorwaarden", zegt Philip Paelinck, CEO van Mobility Masters.



Groeiend netwerk

"Ruim 90 daarvan zullen we inzetten op het nieuwe contract met Brussels Airlines. Tevens bekijken we of de andere 20 medewerkers kunnen worden ingeschakeld bij andere van onze klanten en zelfs dichter bij hun woonplaats. Wij zullen daarnaast met Brussels Airlines nagaan of we nog bijkomende taken kunnen uitvoeren in het kader van het alsmaar groeiende netwerk", aldus Paelinck.



Vakbondssecretaris Thierry Vuchelen (ACLVB) meldde eerder dat de vakbonden vandaag het personeel consulteren. Dan vindt ook een eerste overleg met de directie van Swissport Cleaning plaats.