"Ik ben verliefd en verloofd, géén slachtoffer"

11/10/16 - 05u00

De rechter beslist over de relatie van de 16-jarige, zwangere A. en haar 41-jarige vriend. © thinkstock.

"Ik heb een brief meegegeven voor de rechter, ik hoop dat hij gelezen wordt. Want iedereen beschouwt mij als een slachtoffer, terwijl ik in werkelijkheid verliefd, verloofd en in verwachting ben." Dat zegt de 16-jarige A., die momenteel in een opvangverblijf voor zwangere meisjes zit.