11/10/16 - 01u26 Bron: Belga

© afp.

De fusie tussen AB InBev en SABMiller is rond. Dat meldde AB InBev gisterenavond. Daardoor wordt AB Inbev de grootste bierbrouwer ter wereld.

"Als een echt wereldwijde brouwer zullen we samen meer kunnen bereiken dan elk van ons afzonderlijk", aldus Carlos Brito, CEO van AB InBev. "Onze focus blijft liggen op het realiseren van sterkere omzetgroei en hogere aandeelhouderswaarde. We bouwen verder op ons sterk erfgoed, onze passie voor brouwen en onze uitgebreide merkenportefeuille en helpen landbouwers, kleinhandelaars, ondernemers en gemeenschappen om succesvol te zijn. We werken enthousiast aan onze Droom: mensen samenbrengen voor een betere wereld. We koesteren de ambitie om een duurzame onderneming te bouwen -niet voor slechts een decennium, maar voor de volgende 100 jaar."



Groeimarkt Afrika

De nieuwe fusiebrouwer zal AB InBev heten. Door de overname van SABMiller krijgt AB InBev voor het eerst voet aan de grond in Afrika. Topman Carlos Brito beschouwt dat als een belangrijke groeimarkt, die ook nog eens groter is dan Europa. AB InBev liet eerder weten dat het verwacht dat de fusie 1,4 miljard dollar aan synergieën zal opleveren. Een deel daarvan dankzij het schrappen van 5.500 banen wereldwijd.



Aandelen geschrapt

Naar verwachting zullen aandelen van het vroegere AB InBev vandaag bij het openen van de beurs geschrapt worden van Euronext Brussels en de Bolsa Mexicana de Valores en op 13 oktober van de Johannesburg Stock Exchange. Verder wordt verwacht dat de Nieuwe Gewone Aandelen bij het openen van de beurs zullen worden toegelaten tot de notering en verhandeling op Euronext Brussels, de Johannesburg Stock Exchange en de Bolsa Mexicana de Valores. Daarnaast zal de handel in American Depositary Shares van Newbelco vandaag van start gaan op de New York Stock Exchange.