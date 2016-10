Zwaar ongeval in Maaseik

Marco Mariotti

10/10/16 - 22u42

video Op de Brugstraat in Neeroeteren is vanavond rond 21 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd. Twee wagens botsten net onderaan de brug frontaal op elkaar.

De brandweer van Maaseik snelde ter plaatse en moeste beide chauffeurs uit hun voertuigen bevrijden. Een persoon is zwaargewond afgevoerd.



De andere chauffeur kon pas na 40 minuten bevrijd worden. Hij werd met zeer zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Niemand verkeert in levensgevaar.



De weg werd in beide richtingen afgesloten.