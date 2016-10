Door: redactie

De linde op het dorpsplein van Massemen bij Wetteren is verkozen tot boom van het jaar. De boom is meer dan vierhonderd jaar oud. De linde is een mastodont van 21 meter hoog. De boom is zelfs beschermd als dorpsgezicht. Zo vertrouwd is hij voor jong en oud in Massemen. "Heel Massemen is omring door de linde. Het is ons symbool. De kerk en de linde dat is de koning en de koningin", vertelt inwoner Jo Mertens