Door: redactie

10/10/16 - 20u10 Bron: vtmnieuws.be

video

Qmusic-dj Heidi Van Tielen sprak met Robbie Williams en polste ook even voor Joe naar zijn favoriete nummer naar aanleiding van de Top 2000. Robbie vond het heel moeilijk om één nummer te kiezen dat belangrijk is in zijn leven: "Het is net alsof je in een muziekwinkel staat en niet weet wat je moet kiezen omdat er zoveel keuze is." Hij koos uiteindelijk verschillende nummers, waaronder Bohemian Rhapsody van Queen. Het nummer scoorde al verschillende keren hoog in de Top 2000.