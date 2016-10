Vrachtwagen in schaar op E40 in Brugge

Jan Van Maele

10/10/16 - 19u50 Bron: eigen berichtgeving

© Jan Van Maele.

Brugge

Op de oprit Brugge richting Brussel is rond 16:00 een vrachtwagen aan het slippen gegaan en tegen een elektriciteitspaal beland. De paal knakte af en diende verwijderd.



Door het ongeval kwam de vrachtwagen in schaar te staan en kon men de autostrade niet meer oprijden. Dat leidde uiteraard tot heel wat file.



De vrachtwagen werd getakeld en de verlichtingspaal verwijderd. Tegen 18:00 was er weer verkeer mogelijk. Niemand raakte gewond.