Stakingen, terreur en elektriciteitspanne wogen op verzendingstermijnen bpost in 2015

10/10/16 - 19u54 Bron: Belga

Volgens het BIPT heeft bpost de wettelijke kwaliteitsnorm voor de klassieke brievenpost niet behaald in 2015. Het postbedrijf duidt drie grote oorzaken aan die in het najaar opspeelden: het sociaal klimaat binnen en buiten bpost, de terreurdreiging en een elektriciteitspanne die het Antwerpse sorteercentrum plat legde.

Maar 91,3 procent van de binnenlandse prioritaire stukpost bereikte vorig jaar daags na verzending de bestemmeling. De postwetgeving vereist hier 93 procent. Het BIPT legt daarom een verplichte investering van 600.000 euro op. Bpost neemt akte van die beslissing, zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck. "We waren er ons van bewust. We monitoren dit dagelijks en eind vorig jaar al zijn we begonnen met bijsturingen."



Van januari tot en met augustus 2015 was er geen vuiltje aan de lucht, met scores per maand van 95 procent en meer. "Maar vanaf september waren er enkele serieuze kwaliteitsdippen." Het bedrijf ziet drie grote oorzaken, met als grootste het sociaal klimaat binnen en buiten bpost. Bij bpost werd bijvoorbeeld in enkele sorteercentra gestaakt tegen het zaterdagwerk.



Terreur

De tweede factor kwam voort uit de terreuraanslagen in Parijs in november, waardoor het dreigingsniveau opgetrokken werd in Brussel. Met dreigingsniveau 4 werden bijkomende veiligheidsmaatregelen van kracht die een effect hadden op de postbezorging.



Een derde factor was een elektriciteitspanne in december in het Antwerpse havengebied die sorteercentrum Antwerpen X trof.



Actieplan

In 2016 blijven het sociaal klimaat en de terreurdreiging parten spelen. Maar sinds augustus is er een verbetering van de kwaliteit, aldus Van Speybroeck, door een "actieplan dat geïmplementeerd werd op alle niveaus van het organisatiemodel". Zo werd gewerkt aan de productiviteit van de werknemers en het organisatiemodel en werd er geïnvesteerd in nieuwe sorteermachines. Uitspraken over de verzendingstermijnen over heel 2016 wil bpost nog niet doen.