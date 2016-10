Vader (52) stampt politie-inspecteur in gezicht, zoon vlucht uit combi

Door: redactie

Houthalen-Helchteren Een politie-inspecteur van de lokale politie MidLim is afgelopen nacht in Houthalen-Helchteren hardhandig aangepakt bij een verkeerscontrole. Twee inzittenden van een auto, een man en zijn zoon, reageerden bijzonder agressief. De vader stampte een inspecteur in het gezicht. Dat maakte de politie MidLim vandaag bekend.

Twee inspecteurs van politie MidLim haalden rond middernacht aan het kruispunt van de Grote Baan met de Koolmijnlaan een wagen aan de kant. De wagen bleek technisch niet in orde en er scheelde iets met de boorddocumenten. De nummerplaat hoorde niet bij het voertuig.



Toen de inspecteurs een ademtest bovenhaalden, werd de man achter het stuur agressief. De 52-jarige man uit Hechtel-Eksel weigerde elke medewerking. Toen de agenten beide heren probeerden te boeien, stampte de vader een van de inspecteurs hard in het gezicht. De gewonde inspecteur is enkele dagen arbeidsongeschikt.



Pepperspray

Om de zoon in de boeien te slaan moest pepperspray gebruikt worden. Hij werd in het afgesloten dienstvoertuig geplaatst. Dan moesten de agenten met pepperspray de vader achterna, die te voet wegvluchtte.



Intussen had ook de zoon van de gelegenheid gebruikgemaakt om uit het dienstvoertuig te ontsnappen. Meerdere politieploegen kamden de omgeving uit en enkele uren later trof de politie de twintiger aan in Houthalen, terwijl hij richting Helchteren wandelde. Beide mannen werden opgesloten en verhoord. Het parket van Limburg zal hen vervroegd dagvaarden om voor de correctionele rechtbank te verschijnen.