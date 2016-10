Leerkracht krijgt het aan de stok met cafébaas nadat hij op gazon van de buren geplast had

Door: redactie

Zwevegem Een 30-jarige leerkracht moest zich vandaag voor de Kortrijkse strafrechter verantwoorden voor slagen en verwondingen. Hij werd de deur gewezen door de cafébaas nadat hij enkele dagen eerder had geürineerd op het gazon van de buren. De man riskeert vier maand met uitstel.

Op 7 mei 2015 urineerde de beklaagde in beschonken toestand op het gazon van de buren tijdens een cafébezoek. Hij zou ook nog tegen zijn eigen auto geplast hebben. Toen hij drie dagen later terug naar zijn stamcafé in Zwevegem ging, werd hij gevraagd om de zaak te verlaten. Het kwam buiten, voor het café, tot een handgemeen. De dertiger deelde onder meer een vuistslag uit in het gezicht van een slachtoffer, dat daardoor even buiten bewustzijn was.



"Hij heeft inderdaad bij de buren geplast en dat hoort niet", aldus meester Thomas Vandemeulebroucke bij zijn pleidooi. "Maar toen de uitbaters vroegen om hun zaak te verlaten op 10 mei deed hij dat. Drie personen kwamen hem achterna om hem nog eens aan te spreken over het voorval. Waren zij binnen gebleven, dan was er niets gebeurd." De advocaat meent dat er minstens sprake was van uitlokking en dat er aldus gedeelde aansprakelijkheid is.



De beklaagde is bereid om de helft van de schadevergoeding te betalen. De zaak werd uitgesteld naar 24 oktober om die belofte te kunnen nakomen. De leerkracht L.O. hoopt op een opschorting zodat hij zijn beroep zonder problemen verder kan uitoefenen. Hij liep al drie politionele veroordelingen op, waaronder twee voor vluchtmisdrijf.