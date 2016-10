Thalys-treinen krijgen grondige opknapbeurt

Door: redactie

10/10/16 - 18u28 Bron: Belga

De 26 treinstellen van hst-operator Thalys staan de komende jaren voor hun "midlife-renovatie", een grootschalig onderhoud in het midden van hun levensduur. De 20-jarige treinen worden elk volledig ontmanteld en gerenoveerd, zo laat Thalys weten.

"Elk treinstel wordt volledig gedemonteerd zodat alle controle- en verbeteringsacties kunnen plaatsvinden, gaande van schoonmaken of repareren tot behandelingen tegen corrosie", zegt Thalys. Er wordt voorts nieuwe vloerbedekking gelegd en de zetelhoezen worden vervangen. Ook aan de buitenkant zijn er veranderingen: de deuren worden rood geschilderd en onderaan komt een rode band over de hele lengte van de trein.



De opknapbeurt vindt plaats in Noord-Frankrijk en neemt per treinstel 45.000 manuren, of twee maanden, in beslag. Het hele project wordt gespreid over vijf jaar (tot 2021), opdat de Thalys-treinen volgens het normale schema zouden kunnen blijven rijden.



Kostprijs

Wat de kostprijs betreft, laat een woordvoerder weten dat Thalys "van plan is om de komende jaren 20 tot 30 miljoen euro per jaar te investeren in zijn treinpark". Het leeuwendeel daarvan zal gaan naar het renovatieproject.



Het eerste gerenoveerde treinstel voerde eind vorige week z'n eerste rit uit tussen Parijs en Brussel.



Verjaardag

De rode hogesnelheidstreinen van Thalys sporen door België, Frankrijk, Duitsland en Nederland. De hst-operator viert dit jaar zijn twintigste verjaardag.