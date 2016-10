Door: redactie

10/10/16 - 18u08 Bron: Belga

© Google Streetview.

Een arbeider is deze namiddag om het leven gekomen bij beveiligings- en onderhoudswerken aan de telecomtoren op de Baraque de Fraiture in Vielsalm. Het 42-jarige slachtoffer, met de Franse nationaliteit, maakte een val van een dertigtal meter.

De veertiger werkte voor de Franse firma Cottel-Réseau, die gespecialiseerd is in het onderhoud van telecomapparatuur. De toren is eigendom van de RTBF, de Franstalige publieke omroep.



Een collega van het slachtoffer was na het dodelijk incident in shock.