Advocaten van Hicham Diop vragen niet om vrijlating, "maar steekpartij Schaarbeek was geen terreurdaad"

Hicham Diop, de man die woensdag in Schaarbeek drie agenten had verwond, is maandagnamiddag voor de raadkamer verschenen. Tijdens de korte zitting hebben de advocaten van de verdachte niet gevraagd om hun cliënt onder voorwaarden vrij te laten. De beslissing van de raadkamer wordt later op de dag verwacht.

Hicham Diop (43) viel woensdagmiddag twee agenten van de politie Brussel Noord aan in Schaarbeek en stak hen neer met een mes. Een andere politiepatrouille kon hem inrekenen, maar daarbij liep een van de agenten wel een neusbreuk op. De agenten moesten Hicham Diop, een ex-militair en voormalig bokser, ook in een been schieten, voor ze hem konden inrekenen.



Hicham Diop is in verdenking gesteld voor terroristische moordpoging en voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Maar volgens zijn advocaten was de steekpartij in Schaarbeek geen terreurdaad. Die zou meer te maken hebben met het feit dat Hicham Diop in 2011 aangereden werd door een voertuig van de federale politie.



Zijn oudere broer Aboubaker (46) zal woensdag voor de raadkamer verschijnen. Ook hij is in verdenking gesteld voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groep.