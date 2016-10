Veertien jaar cel voor doodslag op illegale twintiger

Door: redactie

10/10/16 - 17u12 Bron: Belga

De correctionele rechtbank van Charleroi heeft vandaag Akala B. veroordeeld tot 14 jaar cel. De man doodde in 2014 een 27-jarige Algerijn die illegaal in het land verbleef, met een messteek in het hart.

Akala B. kwam op 6 september 2014 in Charleroi tussenbeide, toen hij zag hoe een kennis lastiggevallen werd door de Algerijn Mohamed B. Die laatste had een mes, waarmee hij de jas van Akala B. zou hebben gescheurd.



Hoewel Akala een vuurwapen had, ging hij in zijn auto een mes met een lemmet van 19 centimeter halen. Daarmee zette hij samen met een vriend de achtervolging in op de vluchtende Algerijn. Die struikelde en Akala B. gaf hem een messteek omdat hij dacht dat de Algerijn zijn maat wilde steken. Het mes doorboorde een long en het hart van de twintiger, die even later overleed.



Akala B. vluchtte naar Parijs, waar hij een maand later kon worden opgepakt.



Volgens zijn advocaat wilde de beklaagde alleen zijn vriend helpen en was er geen intentie tot doodslag. "Als hij de man had willen doden, had hij gewoon zijn vuurwapen kunnen gebruiken", zei de advocaat. De rechter volgde echter zijn vraag niet om de feiten te herkwalificeren naar vrijwillige slagen en verwondingen zonder het oogmerk om te doden.