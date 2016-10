Ex-prostituee en twee handlangers veroordeeld voor vernederen bejaarde man

Door: redactie

Een voormalige prostituee en twee handlangers zijn vandaag voor de correctionele rechtbank in Charleroi veroordeeld tot celstraffen van 2 tot 3 jaar met uitstel voor feiten van gedwongen opsluiting, vernederende behandeling en misbruik van vertrouwen. Het slachtoffer was een zeventiger die verliefd was geworden op de 35 jaar jongere ex-prostituee.

De feiten speelden zich af in 2013 in het Henegouwse Farciennes. Ex-prostituee Samantha D. troggelde de bejaarde man maandenlang geld af, naar schatting 102.500 euro. Uiteindelijk zag de man het licht en schakelde hij een advocaat in om het geld terug te krijgen.



Samantha D. maakte de zeventiger echter wijs dat haar vroegere pooier haar lastigviel. Op een bepaald moment zette ze een aanval in scène. Ze lokte het slachtoffer naar haar thuis en schakelde Michaël S. en Ludovic M. in als zware jongens. Het duo dwong de bejaarde man zich uit te kleden en bond hem vast aan een tafel. Vervolgens namen ze foto's in schunnige posities en dreigden ze ermee die te publiceren. Op die manier slaagden ze erin nog 50.000 euro te stelen.



Het parket vroeg zware straffen. De ex-prostituee werd als aanstookster beschouwd en kreeg een celstraf van 3 jaar met uitstel. De twee mannen kregen elk 2 jaar met probatie-uitstel. Dat houdt in dat de straf niet wordt uitgevoerd zolang de voorwaarden worden gerespecteerd.