Iraakse journalist: "Geschokt door de behandeling die we in België kregen"

10/10/16 - 16u44 Bron: Belga

Het huidige asielbeleid jaagt asielzoekers onnodig de straat op. Dat is de stelling van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, één jaar na de asielcrisis van vorig jaar. Getuigenissen van een alleenstaande Syrische moeder met vijf kleine kinderen en een Iraakse journalist met zijn vrouw en drie kleine kinderen maakten die boodschap tot in pijnlijke details duidelijk.

"We kwamen naar België omdat we dachten dat het een land was waar mensenrechten gerespecteerd worden, maar we zijn geschokt door de behandeling die we hier hebben gekregen", zei de journalist die vorig jaar medio maart de Iraakse hoofdstad was ontvlucht. Hij was naar ons land gekomen om er bescherming te vinden voor het regime, nadat zijn broer was vermoord en verschillende collega's op de krant waar hij werkte waren vervolgd en gedood.



"Nog verder in de wachtrij"

Zijn eerste asielaanvraag werd afgewezen, maar hij diende een tweede asielaanvraag in juni van dit jaar in op basis van nieuwe informatie. "Door het systeem van preregistratie worden mensen met een meervoudige aanvraag nog verder in de wachtrij gestuurd. De kans dat ze zonder opvang in de kou blijven staan, wordt dan wel zéér groot", zegt Charlotte Vandtycke. Zij wil dat de overheid het systeem van preregistratie, dat was ingevoerd onder de overvloed aan asielaanvragen, nu afschaft omdat de toestroom fel is verminderd sinds de crisis die in augustus vorig jaar ontstond.



"Ik heb medicijnen nodig voor mijn reuma en mijn kinderen hebben ook medicijnen nodig, maar we dreigen nu zonder opvang te vallen. Moeten we zo de winter door?" vraagt de Iraakse journalist zich vertwijfeld af.



Op straat met vijf kinderen

Een ander schrijnend verhaal vertelde een Syrische vrouw met vijf kleine kinderen. Zij deed een eerste asielaanvraag in ons land, maar ging dan naar Duitsland. Daar kreeg ze te horen dat ze in het kader van de Dublinakkoorden terug naar België moest.



Ze keerde daarop terug naar ons land en meldde zich opnieuw aan, maar ze belandde op straat met haar vijf kinderen. Pas na het inschakelen van een advocaat kreeg de vrouw de opvang waar ze volgens de Belgische en Europese asielwetgeving sowieso recht op heeft.