Tientonner valt op rijhuis in De Haan

Mathias Mariën

10/10/16 - 16u38 Bron: eigen berichtgeving

De Haan Tijdens werken op een braakliggend terrein ter hoogte van de Zeevillalaan in De Haan is een paalfunderingsmachine van enkele tientallen ton zwaar op een huis gevallen.

De machinist van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de werken voelde plots de grond onder zijn voeten wegzakken. Het gevaarte kantelde langzaam om en belandde op een rijwoning. Als bij wonder houdt het dak voorlopig stand.



Politie is ter plaatse om de situatie te beveiligen en de straat af te zetten. Niemand raakte gewond.